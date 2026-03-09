09 Mart 2026, Pazartesi AHMET ÇAKAR













Son golde ofsayt yoktu Öldürmeyen Allah öldürmüyor diye bir laf vardır… Ya da çıkmadık candan umut kesilmez diye… Dün gece gerçekten öyle oldu. Biri dese ki 80. dakikada Fenerbahçe bu maçı kazanabilir mi "Dalga geçme" derdik. Gerçekten de öyle oldu. Son 20 dakika dışında futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan Fenerbahçe, şansı, can havliyle saldırması ve Allah'ın lütfuyla maçı kazanmasını bildi. Tedesco hoca filan değil. Levent Mercan'ı stoper oynatmış, yenilen iki golde de onun hatası var. İkinci yarı her şey bitmek üzereydi ki bitime dakikalar kala önce Nene çıktı, soldan girdi uzak köşeye bıraktı. Herkes acaba mı dedi hatta 5 dakikalık uzatmaya itiraz edildi ama bitime dakikalar kala bu kez Cherif 3 puanı getiren golü atıverdi. İşte futbol böyle enteresan bir oyun. 80'li dakikalarda lig bitmişti ama siz bu satırları okurken hâlâ devam ediyor.

Sonuçta son 20 dakikaya bakıyoruz birçok şey tamam ama ilk 70 dakikaya baktığımızda Fenerbahçe diye bir takım yok. Samsunspor'a da yazık oldu. İyi oynadılar fakat son 10 dakika çok enayice goller yediler. Hakem Oğuzhan Çakır, fena maç yönetmedi. Bir iki faul hatası yapmış olabilir ama kritik kararlarda haklıydı. Fenerbahçe'nin attığı son golde de kalecinin görüş alanını bozan bir ofsayt yoktu.