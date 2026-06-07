"KONUŞTUĞUMUZ BİR İSİM DEĞİL"



Öte yandan River Plate Başkanı Stefano Di Carlo da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Icardi'nin kulübün transfer gündeminde yer almadığını vurguladı. Di Carlo, Arjantinli golcünün adıyla ilgili soruya, "Bu, üzerinde konuştuğumuz bir isim değil" yanıtını verdi.