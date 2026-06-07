Arjantinli gazeteciden Mauro Icardi için çarpıcı sözler: Kendisinin kulübe teklif götürmesi gerekir
Arjantin basınında Mauro Icardi'nin transfer olabileceği yönündeki iddialar gündem olurken, ülkenin önde gelen gazetecilerinden Hernan Castillo'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Castillo, transferin gerçekleşmesi için tek şartı açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili transfer söylentileri sürerken, ülkesinin önde gelen spor gazetecilerinden Hernan Castillo dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
River Plate'in Icardi ile ilgilendiği yönündeki iddialara değinen Castillo, taraflar arasında şu an için herhangi bir resmi görüşmenin bulunmadığını belirtti.
"KENDİSİNİN TEKLİF GÖTÜRMESİ GEREKİR"
Deneyimli gazeteci, "Mauro Icardi'nin River Plate'e gelmesi için kendisinin kulübe teklif götürmesi gerekir. Şu anda oyuncuyla ilgili herhangi bir müzakere yok" ifadelerini kullandı.
"KONUŞTUĞUMUZ BİR İSİM DEĞİL"
Öte yandan River Plate Başkanı Stefano Di Carlo da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Icardi'nin kulübün transfer gündeminde yer almadığını vurguladı. Di Carlo, Arjantinli golcünün adıyla ilgili soruya, "Bu, üzerinde konuştuğumuz bir isim değil" yanıtını verdi.
"BANA TELEFON GELMEDİ"
Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino da transfer iddialarını yalanladı. Pino, River Plate'ten kendilerine ulaşan herhangi bir teklif veya temas olmadığını belirterek, "River'dan bana herhangi bir telefon gelmedi" dedi.
G.SARAY'DAKİ MAAŞI RIVER İÇİN YÜKSEK
Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asiste imza attı. Ancak oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle River Plate'e olası transferinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ifade ediliyor.
HEDEF GIOVANNI SIMEONE
Icardi transferinde somut bir gelişme yaşanmaması üzerine River Plate'in alternatif isimler üzerinde çalıştığı öğrenildi. Arjantin ekibinin öncelikli hedeflerinden birinin Giovanni Simeone olduğu ve oyuncunun transferi için yaklaşık 4,5 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtildi.
Arjantin temsilcisi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 21 Haziran'da Alicante'de kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Transferin sonuçlanması için 14 gün kaldı. Aksi halde Mauro Icardi ve River Plate söylentileri bir süreliğine son bulacak.
İŞTE O HABER:
"Hernan Castillo'dan Mauro Icardi açıklaması: Kendisi teklifte bulunmak zorunda"
"Tanınmış bir gazeteci, Galatasaray'ın forvetinin gelmesi için tek şartı açıkladı."