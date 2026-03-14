14 Mart 2026, Cumartesi AHMET ÇAKAR













Haziran’da bırak! Maalesef lig bitti! F.Bahçe'nin bundan sonra ikinci olacağı bile tartışılır. Görünen o ki Trabzonspor ile amansız bir ikincilik yarışına girecekler. Oyuncular vurdumduymaz, oyuncular rezil, oyuncuların zerre kadar F.Bahçe'yi düşündüğü yok. Ama bir de Sadettin Saran var. Boyu ile posu ile "Hepinize yeterim" dedi. Ama bir santrfor almaya gücü yetmedi. Tabii ki santrfor olmadığı için kaybetmedi F.Bahçe. Düşünebiliyor musunuz, küme düşmeye namzet bir numaralı takım karşısında F.Bahçe'nin tek gol pozisyonu yok. Zaten F.Bahçe haftalardır çekirge gibiydi. Bazen sıçrıyor, bazen de sıçrayamıyordu. Ama dün gece tüy diktiler. İki duran top dönüşü gol yediler. İnsan biraz utanır! 1. dakikadan 97. dakikaya kadar F.Bahçe kazanmak için hiçbir şey yapmadı. Tedesco yine kulübede yok çünkü cezalı. Sadettin Saran, F.Bahçe TV'ye çıkıp kendi kaptanına saygısızlık yaparsan böyle olur. Derhal seçim kararı al, Haziran'da da bırak git. Sonuçta bu F.Bahçe haftalardır oynadığı futbolla şampiyonluğu hak etmiyordu, dün gece de belki tescillendi. Hakem Mehmet Türkmen için tek önemli pozisyon ilk devre formasından çekilen Karagümrüklü'ye penaltı verip vermemesi. Çok kritik. Ben olsam ben de vermem.