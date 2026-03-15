Bek katili

Başakşehir çok iyi takım.

Nuri Şahin ve talebeleri dün akşam bunu bir kez daha ispatladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplere en çok kart gösterten oyuncu olan Barış 28. dakikada Ebosele'ye gösterttiği sarı kartla perdeyi açtı ve maçın kaderini tayin etti.

Barış'ın başladığı işi 28 dakika sonra Sallai ikinci sarı kartla tamamladı ve Başakşehir on kişi kaldı.

Kimse Ebosele'ye kızmasın.

Adam gerçekten bu sezon Barış Alper gibi sıra dışı bir güçle baş edebilen, kafa kafaya didişebilen en önemli performansı sergiliyordu.

Barış'ın sıra dışı gücü bir maçta daha rakibi eksik bıraktırmıştı ve kazanılan duran topta bir başka süper güç Singo'nun atletizmi enteresan bir golle sarı kırmızılıları öne geçirdi.





Vasatı bile muhteşem olan Osimhen'in golüyle tüm bir stat ve gezegendeki Cimbom sempatizanları Liverpool rövanşını düşünmeye başladı.

Artık puan farkı yedi oldu. Ligde rahatlayan Galatasaray artık tarih yazmak için hesap yapabilir.

Açıkçası sadece şampiyonluk kapılarını açan bir galibiyetten daha fazlası yaşandı dün.

Başakşehir bu statta iki kez yenilen Liverpool'dan daha iyiydi bence. Gel çarşamba, gel...