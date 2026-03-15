Çizgisini bozmamalı alatasaray’ın en önemli

Galatasaray'ın en önemli silahı olan önde kaliteli baskısını Başakşehir ilk yarıda kırmakta zorlanmadı. Galatasaray'ın maç trafiği de çok yoğun. Başakşehir'in iki ön liberosu Umut ve Kemen hem savunmaya destek verdi hem de top rakipteyken nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayınca Galatasaray üçüncü bölgede etkili olmakta ve üretmekte zorlandı. O bunaltan öldürücü ön alan baskısı ile ikinci yarıya giren Galatasaray bir de rakip 10 kişi kalınca ilk pozisyonda golü buldu. Lakin bu baskıya dayanmaları mümkün değildi ve öyle de oldu. Çıkanlar girenler hiç fark etmiyor. Galatasaray'ın oynadığı futbol çok fazla.Hem Liverpool maçında hem bu maçta modern savunmadan örnekler verdiler Muhteşem oyunla üç puan alan Galatasaray arka arkaya dördüncü şampiyonluğa koşuyor. Kutluyorum. Batuhan Kolak yeni jenerasyon hakem. Galatasaray'ın 38'de attığı golde Sanchez açık ofsayt iptal doğru. İlk yarı Ebosele'ye çıkan sarı doğru. Sarısı olan Ebosele 56'da Sallai'nin ayağına basınca pozisyon önünde olan 1 numaralı yardımcı bayrak çekti hakemi uyardı ikinci sarıdan kırmızı geldi. 84'te Nhaga golünde yine 1 numaralı yardımcı Çağlar Uyarcan yanlış uyardı hatalı bayrak kaldırdı. Pozisyonun çıplak gözle bile ofsayt olmadığı net görülüyor. VAR golü verdi. Çağlar Uyarcan çok formsuzdu. Hakem iyi bir performans sergiledi. Bu çizgisini bozmaz geliştirirse iyi bir gelecek onu bekliyor. Kutlarım.