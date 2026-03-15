15 Mart 2026, Pazar İSKENDER GÜNEN













Maçın en etkili ismi Ernest Muçi’ydi Trabzonspor, kendi evinde Rizespor'u ağırlarken kısa süre önce hayatını kaybeden eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın anısıyla maça çıktı. Kolay değil, böylesi bir travma yaşadıktan sonra maça konsantre olmak da son derece zor. Orhan Kaynak'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı dilerim... Fakat hayat devam ediyor. Trabzonspor ilk yarıda baskılı bir oyun kurmasına rağmen gerekli üretkenlikte görünmedi. Orta sahada Oulai ve Folcarelli'nin yaptığı pas hataları, kanatlardan yeterli bindirmelerin olmaması hücum etkinliğini sınırladı. Onuachu gibi bir silah da çoğunlukla yalnız kaldı. Augusto oyunda hiç yok, girdiği tek gol pozisyonundan da yararlanamadı. İkinci yarı Zubkov'un oyuna girmesiyle hücum gücünün arttığını gördük. Muçi'nin bireysel becerisiyle taşıdığı topta Zubkov, topu çevirdi ve Onuachu ile Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi sadece golün hazırlayıcısı olmakla kalmadı, oyunu yönlendirmesi ve takımın hücum organizasyonuna katkısıyla maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Karşılaşmanın en tartışmalı anı, Folcarelli'ye yapılan müdahaleydi. Bu pozisyon direkt kırmızı kart olmasına rağmen hakem vermedi ve VAR devreye girmedi. Anlamak olası değil! Savunmada Savic-Nwaiwu mükemmel performans gösteren ikiliydi. Trabzonspor bu zorlu maçtan 3 puan alarak önemli bir galibiyet elde etti ve Fenerbahçe ile puanları eşitledi. Bu sonuç takımın hem moralini yükseltti hem de şampiyonluk yarışında kritik avantaj sağladı.