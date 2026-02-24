24 Şubat 2026, Salı AHMET ÇAKAR













Tedesco hoca değil Haftalardır basın, taraftar, hatta tüm Türkiye tarafından pohpohlanmış Tedesco'nun ne kadar rezil bir antrenör olduğu, hatta antrenör falan olmadığı, belki makine mühendisi ya da istatistikçi antrenör olduğu dün gece yine ortaya çıktı. Haftalar önce berabere kalınan Göztepe maçından sonra onu ağır eleştirmiştik. Fakat dün resmen futbolun gerçeklerine ihanet etti. Şöyle bir maçta Kerem'i nasıl oynatmazsın? Hadi başlamadın, sonradan niye sokmazsın? Nottingham Forest maçında o üçlü diri savunmayı oynatmayıp Sidiki ile başlıyorsun, dün o Sidiki'yi 75'te oyuna alıyorsun. Koskoca F.Bahçe'nin ligin en zayıf takımlarından biri karşısında neredeyse pozisyonu yok. Uzatma anlarında Asensio'nun vuruş tekniği sayesinde öne geçip skoru koruyamıyorsun. Şu anda tüm taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Üstelik hasar çok büyük. Sadece puan kaybı değil Çağlar sakatlandı çıktı, adale sakatlığı. Osterwolde sakatlandı çıktı, muhtemelen o da adale sakatlığı. Tüm bu adale sakatlıkları acaba yanlış antrenman ya da aşırı yüklenme mi yapılıyor sorusunu akıllara getiriyor. Sonuçta bir 90 dakikada tüm F.Bahçe taraftarını korkunç üzen ve Konyaspor mağlubiyetini de G.Saray taraftarına unutturan bir maç oldu.

Hakem Yasin Kol sonuca etki etmedi ama hayatımda görmediğim bir şey oldu... Bir ara sahada iki top vardı. Biriyle F.Bahçe, biriyle Kasımpaşa oynuyordu ve maç devam ediyordu.