Halil Umut Meler Dünya Kupası’nı kaçırdı

G.Saray kendini çok sıkmadan, özellikle ilk yarıdaki kısmi rotasyonlu kadrosu ile Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçını kazanmasını bildi. Dün geceye baktığımızda kazançlar var; Ahmed Kutucu ve Arda Ünyay. Fena oynamadılar. Üstelik Ahmed Kutucu golünü de attı. Arda isekesinlikle istikbal vadeden önemlibir stoper. İlk yarıya bakıyoruzAhmed Kutucu'nun attığı gol, aslakolay bir gol değil. Kolaymış gibigörünüyor ama değil! Ceza alanınagiriyor, topu iki rakibinden çekipvuruyor. Aslında sonrasında birgol daha attı ama hakem HalilUmut Meler haklı olarak faul gerekçesiile iptal etti. İlk yarının belki de en önemli pozisyonu Shomurodov'un kaçırdığı gol. İnanılır gibi değil. Kale bomboş, en yakın defans birkaç metre uzakta ama çok kötü vurdu. İkinci yarı, maçın büyük oranda kontrolü Başakşehir'deydi. Özellikle son 10 dakika önemli pozisyonları kaçırdılar ya da Günay kurtardı. Gelelim İcardi'ye. Topla fazla buluşamadı, fizik olarak da çok üst düzeyde değildi. İkinci yarı o da önemli bir pozisyon harcadı. Halbuki tam onun pozisyonu. Barış Alper, al da at dedi, ama iyi vuramadı. Sonuçta G.Saray kupada da problemsiz ilerliyor. Hakem HalilUmut Meler için üzgünüz. DünyaKupası'nı kaçırdı. Zatendün geceki maç, hemkolaydı o da kusursuzayakın yönetti.