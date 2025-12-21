21 Aralık 2025, Pazar AHMET ÇAKAR











Hakem Ali Yılmaz’ı beğenmedim F.Bahçe, vites artırmaya devam ediyor. Özellikle ilk yarıda tam bir resital vardı. Atılan goller derslik. Bunun temel sebebi, bazı oyuncuların kendi kalitelerine, kendi yaratıcılıklarına yaklaşmış olmaları. Bunların başında da Fred, Asensio ve Talisca geliyor. Ayrıca kaybettikleri topları kazanma süresi ve coşkusu mükemmele yakın. Levent, asla Brown'ı aratmıyor. İlk golde de yerden Talisca'nın ayağına mükemmel kesti, o da harika bir gol attı. Ama bir ikinci gol var ki sanat eseri gibi. Talisca'nın topuğuyla Asensio'nun önüne bırakması, onun topu sola çekip uzak köşeye vuruşu tam bir kalite. İkinci yarının başında ilk 10 dakika F.Bahçe şaşırttı. Eyüp art arda pozisyonlar buldu. Belki atılabilecek bir gol maçta çekişmeyi artırırdı ama bu baskı yerini her iki takım için de kontrollü futbola bıraktı. Yine bir üçüncü gol var, Duran'ın kalitesi. Asensio harika bir pas attı, Duran ayağıyla Emir'in üzerinden topu geçirip çok iyi vurdu. F.Bahçe, tartışmasız Tedesco ile ciddi anlamda kıpırdadı. Bazen kötü oyun, puan kayıpları olsa da özelikle bazı oyuncuların performansları çok yükselmiş. Hakem Ali Yılmaz'ı fazla beğenmedim. Manasız faul hataları, orta sahanın gerisinden çıkan F.Bahçeli oyuncuya ofsayt kaldırmalar ve tabii ki hatanın en büyüğü ise Thiam'ın formadan çekilerek verilmeyen penaltı. VAR hakemine sormak lazım. Thiam kafaya çıkıyor, çekiliyor, hakem görmüyor. Peki sen niye VAR hakemi olarak davet etmiyorsun?