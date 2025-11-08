Trabzonspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer, oynadığı son maçta Galatasaray ile berabere kalmasının ardından yeniden 3 puan alarak 2. sıraya yükselmek istiyor. Trabzonspor - Alanyaspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligde lider Galatasaray'ın 5, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde olan Fırtına, 24 puanla oturduğu 3. sıradan zirve takibini devralmayı hedefliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pina, Rayyan, Okay, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Olaigbe, Onuachu.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Duarte, Lina, Hagi, Hwang.

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.

TRABZONSPOR - ALANAYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. haftasındaki Trabzonspor - Alanyaspor karşılaşması, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

19. RANDEVU

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 19. kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan 18 lig maçının genel karnesinde Alanyaspor üstün durumda. Akdeniz ekibi 8 kez kazanırken, Trabzonspor 6 maçta galip geldi. Dört mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Bu rekabette Alanyaspor'un gol sayısı 32, Trabzonspor'un gol sayısı 27 olarak kayıtlara geçti.

FIRTINA'NIN İÇ SAHA TABLOSU

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor az da olsa üstünlük sağlayan taraf oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

EVİNDE 3 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, sahasında Alanyaspor karşısında son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-1, 2023-2024 sezonunda 1-0, 2024-2025 sezonunda ise 4-3'lük galibiyetler elde etti.

