Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hesap.com - Beşiktaş müsabakasının VAR'ı Alper Çetin oldu. AVAR'da ise Suat Güz ve Mehmet Türkmen bulunacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Hesap.com Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Murat Temel yapacak. Karşılaşmanı 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.