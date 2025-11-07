Trabzonspor sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor kulübünden yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Arseniy Batagov ve Serdar Saatçı'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan futbolcumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem, Serdar Saatçı'nın ise sağ uyluk iç kısmında kanama ve ödem tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi." ifadelerine yer verildi.