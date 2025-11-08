Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor - Corendon Alanyaspor müsabakasının VAR'ı Emre Malok oldu. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve Turgut Doman bulunacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor - Corendon Alanyaspor karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Erdem Mertoğlu olacak.