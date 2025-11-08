Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün'ün ameliyat olduğunu açıkladı. Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu, Trabzonspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edememişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan milli futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor.