Trabzonspor ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan 29 yaşındaki yıldız Lorenzo Pellegrini'yi listesinde tutuyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre yaz döneminde de Karadeniz devinin gündeminde olan Pellegrini'nin Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Orta sahada özellikle 10 numarada güçlü ve tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, İtalyan futbolcu için harekete geçecek.

TECRÜBE FAKTÖRÜ

Kadrosuna kazandırdığı genç yıldızların başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan bordo-mavililer, bir yandan deneyimli isimleri de takip ediyor. Genç yıldızlarla tecrübeli futbolcuları harmanlayarak doğru bir kadro mühendisliği amaçlayan Trabzonspor, bu doğrultuda Lorenzo Pellegrini'yi gözüne kestirdi. Roma ile sözleşme yenileme görüşmeleri henüz yapmayan İtalyan orta sahanın piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

ROMA'DA TARİHE GEÇTİ

Futbolculuk yaşantısına Roma'nın altyapısında başlayan Lorenzo Pellegrini, İtalyan kulübünün tarihine geçti. Özellikle Roma'nın uluslararası anlamda en büyük başarılarından biri olan UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunda takım kaptanı olan Pellegrini, Roma formasıyla 324 resmi maça çıktı, 56 gol atarken, 60 da asist yaptı.

FRANCESCO TOTTİ'NİN İZİNDE

Roma'da 10 numarada oynayan ve kulüp altyapısından çıkan Lorenzo Pellegrini, unutulmaz efsane Francesco Totti'yi örnek alıyor. Roma efsanesi Totti'yi örnek alan ve idol gören Pellegrini, kulüp tarihinin en fazla forma giyen futbolcuları arasında bulunuyor. Deneyimli orta saha, birçok kez İtalya Milli Takımı'nda da 10 numaralı formayı taşımıştı.

JOSE SOSA-MAREK HAMSİK ÖRNEĞİ

Bordo mavili kulüp, Jose Sosa ile Marek Hamsik stilinde bir orta saha oyuncusu arıyor. Liderlik özelliği yüksek olan ve adeta bir maestro gibi takımı yönetecek bir orta saha oyuncusu isteyen Trabzonspor, Lorenzo Pellegrini'yi de listesinde bulunduruyor. Daha önce Sosa ve Hamsik gibi yıldızlar bu noktada başarılı olmuştu. Sosa, 2020'de Türkiye Kupası kazanırken Hamsik de 2021- 2022'deki şampiyonlukta başrol oynamıştı.