TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: ONANA, PINA, SAVIC, BATAGOV, MUSTAFA, OULAI, FOLCARELLI, OLAIGBE, ZUBKOV, AUGUSTO, ONUACHU

KAYSERİSPOR: BİLAL, RAMAZAN, ARİF, DENSWIL, CAROLE, DORUKHAN, FURKAN, BENES, CARDOSO, OPOKU, ONUGKHA

GÖZLER ZİRVE YARIŞINDA

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında deplasmanda 4-3'lük galibiyet alan bordo-mavililer, iç sahada da Kayserispor engelini aşarak seri yakalamak istiyor. Fatih Tekke ve ekibi, hem Galatasaray-Beşiktaş derbisi hem de Samsunspor-Fenerbahçe maçlarının oynanacağı haftayı kayıpsız geçerek zirve yarışında emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor. Fırtına, aynı zamanda taraftarları önünde güzel bir galibiyet ederek milli araya kayıpsız girmeyi planlıyor.

57. SINAV

Trabzonspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam Trabzon'da yapacakları maçla ligde 57. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 56 maçın 33'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 14 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. 9 müsabakada da Kayserispor galip gelen taraf oldu.

SON 3 SEZONDUR FARKLI

Fırtına, Kayserispor'a karşı evinde üstün olmasına karşın son 3 sezondur galip gelemiyor. En son şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda evinde 3-2 galip gelen bordo-mavililer, 2022-2023'te 4-3, 2023-2024'te de 1-0 mağlup oldu, geçen sezon oynanan müsabaka ise 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor, son 3 sezonda 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 3 puan çıkaramadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam oynayacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

EN BÜYÜK KOZ: ONUACHU

Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak Trabzonspor'da yine en büyük koz Paul Onuachu olacak. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 gol atan Onuachu, 117 dakikada bir golle buluştu. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin çok güvendiği Nijeryalı forvet, Kayserispor karşısında da hücum hattında liderliği üstlenecek.