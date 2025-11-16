Yaz transfer döneminde de Fatih Tekke'nin çok istediği ancak kulübü Nice'in ikna edilememesi sonrasında transferi gerçekleşmeyen Jeremie Boga için Trabzonspor devre arasında yeniden teklif yapacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Ara transfer için çalışmalara şimdiden başlayan Trabzonspor'da, takviye planlanan öncelikli bölgelerden biri sol kanat. Kazeem Olaigbe'den beklediği verimi alamayan, bu mevkide Ernest Muçi, Felipe Augusto gibi isimleri de deneyen teknik direktör Fatih Tekke, istediği verimi alamadı. Fırtına, kış transferinde mutlaka kaliteli bir sol kanat almak istiyor. Hedef ise tanıdık; Jeremie Boga. Yaz döneminde çok istenen hatta Tekke'nin bizzat açıkladığı Jeremie Boga konusunda olumlu mesafe kat edilememişti. Fotomaç'ın haberine göre, Nice forması giyen 28 yaşındaki Fildişili yıldız için yeniden hamle yapılacak.

10 NUMARA VE FORVET ARKASINDA OYNUYOR

Fransız kulübüyle 1.5 yıl kontratı kalan Boga, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Özellikle Ligue 1'de pek çok maçta yedek kalan Boga konusunda bordomavili yönetim tüm kozları oynayacak. 10 numara ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabilen 1.72 boyundaki futbolcunun bu kez gelebileceği öne sürüldü. Market değeri 10 milyon euro olan Boga, yaz döneminde Fatih Tekke'nin 1 numaralı isteği olmuştu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Boga için ön temasların kurulması için kurmaylarına talimat verdiği dile getirildi.