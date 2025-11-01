Serikspor - Adana Demirspor canlı yayın | Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 12. haftada Serikspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligde toplam 2 galibiyeti bulunan ve oynadığı son 3 maçtan puan alamayan Serikspor, rakibini devirerek orta sıralara yükselmeyi planlıyor. Bu sezon tüm maçlarda mağlup olarak henüz puan toplayamayan Adana Demirspor ise ilk galibiyeti için yarışacak. Peki Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Serikspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Antalya takımı, 13 puan ve -9 averajla bulunduğu 14. sıradan yükselmek için mücadele edecek. Oynadığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Serikspor, bu sezon 2 galibiyet alabildi. Adana Demirspor ise bu sezon oynadığı tüm maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Peki Serikspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SERİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serikspor - Adana Demirspor maçı 1 Kasım Cumartesi oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da start alacak.

SERİKSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Serikspor - Adana Demirspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede ilk düdüğü Oğuzhan Gökçen çalarken onun yardımcılıklarını ise Kürşathan Akın ve Furkan Ulu üstlenecek.

