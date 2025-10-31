Icardi'nin önemli teklifler aldığının altını çizen Pino, "Söylediklerimde hiçbir saygısızlık yok. Bir kez daha vurguluyorum: Galatasaray kaptanının sözleşmesi bitmek üzere olamaz. Kulüp elbette uygun gördüğü kararları alabilir, ancak onun seviyesindeki bir oyuncu uzun süre bekletilemez. Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldım. Galatasaray taraftarları Mauro'nun bu kulübü ne kadar çok sevdiğini biliyor ama burada söz konusu olan bir insanın özel hayatını da etkileyen kararlar." dedi.