Tottenham - Chelsea maçı CANLI YAYIN İZLE | Tottenham - Chelsea maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta?

Tottenham, Premier Lig'in 10. haftasında Chelsea ile kozlarını paylaşacak. 17 puan ve +10 averaja sahip ev sahibi ekip, 3. sıradaki yerini üste taşıyarak zirvedeki Arsenal'a ortak olmanın peşinde. Son maçında Everton'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Tottenham, ligin 9. sırasındaki Chelsea'yi Tottenham Hotspur Stadium'dan puansız uğurlamak istiyor. Konuk ekip ise puanını 17'ye çıkarmak için mücadele edecek. Peki Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?