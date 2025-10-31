TRANSFER HABERİ: Sevilla Marco Asensio'yu istiyor!
La Liga ekibi Sevilla, ocak transfer döneminde Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor. Yeniden yapılanmaya giden İspanyol ekibinde Teknik Direktör Matias Almeyda'nın Asensio'yu özellikle istediği iddia edildi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 31.10.2025 - 10:09Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 - 10:17
Süper Lig'de 22 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni takviyeler için girişimlerini hızlandıran sarı-lacivertliler, bir yandan da mevcut yıldızlarına gelen tekliflerle ilgileniyor.
Bu oyunculardan biri de sezon başında takıma katılan İspanyol yıldız Marco Asensio oldu. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre, La Liga ekibi Sevilla, devre arasında Asensio'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Sevilla Teknik Direktörü Matías Almeyda'nın, takımın tecrübeli kanat oyuncusu Alexis Sánchez'in performansından memnun olmadığı ve onun yerine Asensio'nun transfer edilmesi yönünde yönetime ısrarla rapor sunduğu belirtildi.
Sezon başında Paris Saint-Germain'den 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Asensio, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar9 resmi maçtagörev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.