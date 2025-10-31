Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi! O rakamın altına satılmayacak
Dev kulüplerin transfer gündemine aldığı Victor Osimhen için Galatasaray bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı ekip o rakamın atlındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna fırtına gibi başladı. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet, bir kez daha Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi.
Sezon başında Barcelona, PSG ve Manchester United gibi kulüplerin ilgisine rağmen Galatasaray'a imza atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Ancak yıldız futbolcunun yükselen grafiği, dev kulüplerin yeniden kapıyı çalmasına neden oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen için rekor seviyede bir bonservis talep ediyor. Sarı-kırmızılılar, 140 milyon euronun altındaki hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.
Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bu bedelle hem Süper Lig hem de kulüp tarihinin en yüksek satışına imza atmayı hedefliyor.
26 yaşındaki Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta forma giyen golcü futbolcu, 6 gole imza atarak performansıyla fark yarattı.