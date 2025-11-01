Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray ve Trabzonspor haberleri (GS TS spor haberi)

Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kritik mücadelenin VAR'ı Alper Çetin oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ve Batuhan Kolak yer alacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK!

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın, kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki müsabakada düdük çalacak.