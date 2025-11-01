GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan derbi öncesi flaş hamle! Futbolcularla görüştü ve...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Cimbom zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kritik maç öncesi flaş bir hamlede bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın başında 100. lig galibiyetini Göztepe'den alan Okan Buruk, ezeli rakiplerine karşı derbilerde büyük üstünlük kurdu. Trabzonspor'a karşı oynadığı son 6 maçı kazanan sarı-kırmızılı takım, Buruk döneminde derbi zaferlerine alıştı.
Son 4 sezonda Fenerbahçe'yi 5, Beşiktaş'ı 4 ve Trabzonspor'u 6 kez mağlup eden Aslan, derbi haftasında arayı açmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta konuk edeceği bordo-mavilileri yenerse, Süper Lig'in zirvesinde tek kalacak ve BeşiktaşFenerbahçe derbisi öncesinde ezeli rakiplerini strese sokacak.
"FARKI KORUMAK ÖNEMLİ SINAVDAN MUTLU ÇIKALIM"
Trabzonspor karşılaşmasını şampiyonluk yolunda en kritik dönemeçlerden biri olarak gören 52 yaşındaki çalıştırıcı, oyuncularından galibiyet istedi.
Sabah'ın haberine göre, yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi planlayan Buruk'un, "Avrupa'da da zorlu maçlara çıkacağımız dönemde ligde farkı korumak çok önemli. Taraftarımızı arkamıza alıp bu sınavdan da mutlu çıkalım" dediği öğrenildi.
ASLANTEPE'DE MÜTHİŞ SERİ
Galatasaray, sahasında oynadığı son 31 resmi maçta mağlup olmadı. Geçen sezon başında Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 1 yılı aşkın sürede RAMS Park'ta oynadığı 31 karşılaşmada 23 galibiyet-8 beraberlik aldı.