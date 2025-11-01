Burnley - Arsenal CANLI İZLE | Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PREMIER LIG

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Burnley, ligin lideri Arsenal ile kozlarını paylaşacak. Sezon başından bu yana istediği performansı gösterme fırsatı bulamayan ev sahibi, 2 maçlık galibiyet serisini 3'e çıkarmak için yarışacak. Burnley'ye konuk olduğu son 11 lig maçını kaybetmeyen Arsenal ise zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için mücadele edecek. Peki Burnley - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...