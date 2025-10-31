Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlık durumu merak konusu olan Wilfried Singo, antrenmanda yer aldı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Sarı-kırmızılılarda yıldız isim Wilfried Singo, Trabzonspor maçı öncesi son antrenmanda takımla çalıştı.

Singo'nun Trabzonspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Fildişili oyuncunun Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.