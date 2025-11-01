Ümraniyespor - Sivasspor maçı hangi kanalda? | Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor, İstanbul'da Sivasspor'u ağırlayacak. Bu sezon oynadığı maçlarda tek galibiyet alabilen ve 18. sıraya yerleşen ev sahibi, evinde ise galibiyet yüzü görmedi. Oynadığı son 4 maçtan puan alamayan Tayfun Albayrak'ın öğrencileri, kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacak. Sivasspor ise son 3 maçtan beraberlikle ayrılarak 11. sıraya yerleşti. Peki Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ümraniyespor - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ümraniyespor ile Sivasspor, 1. Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geliyor. 11 maçta topladığı 8 puanla ligde 18. sırada yer alan Ümraniyespor, bu sezon evinde oynadığı maçların hiçbirisinden galibiyet alamadı. Ligdeki son 3 maçından puansız ayrılan ev sahibi ekip, küme hattından kurtulmak için sahaya çıkacak. Sivasspor ise segilediği başarılı performansla bu sezon yalnızca 1 kez mağlubiyete imza attı. Ligdeki son 3 maçından ise beraberlikle ayrılan konuk ekip yeni galibiyet serisi peşinde. Peki Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Sivasspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Spoint Ümraniye Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı maçta, Arslan'ın yardımcılıklarını ise Ömer L. Aydın ve Tuncar Ercan yapacak.

ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI | TIKLA - İZLE