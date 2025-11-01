1 Kasım canlı altın fiyatları | Gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşlar tarafından 'güvenli liman' kabul edilen yatırım aracı altına ilgi her geçen gün daha da artıyor. Kapalı Çarşı altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler anlık ve canlı kur takibi için araştırmalarını hızlandırdı. TCMB ve FED'in politika faizini düşürmesiyle altın da düşüşe geçti. Kırdığı rekorların ardından faiz indirimleriyle yatay yönlü seyre geçen altın fiyatları, haftayı 5 bin 767 TL'den kapattı. İşte Gram altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da altın kaç TL? sorularının cevabı ve 1 Kasım canlı altın fiyatları...

01.11.2025 06:44

Yatırımcı ve vatandaşlar için güvenli liman olan altında ibre aşağı kaydı. Geçen ay sıklıkla rekor tazeleyerek yükselişini sürdüren altın fiyatları, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e indirmesiyle düşüşe geçti. ABD Merkez Bankası FED'in 25 puanlık indirimiyle yatay seyrine devam eden altın fiyatlarında Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması kararı da yükseliş için yeterli olmadı. Gram altın haftanın son gününü 5 bin 676 TL'den kapattı. İşte 1 Kasım 2025 Kapalı Çarşı altın ve döviz fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5586.27 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5676.20 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 1 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.02 (Alış) - 42.09 (Satış)

◼EURO: 48.46 (Alış) - 48.65 (Satış)

◼STERLİN: 55.12 (Alış) - 55.40 (Satış)

Kapalı Çarşı'da gram altın ne kadar?

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2025

▶Gram Altın Alış: 5586.27 ₺

▶Gram Altın Satış: 5676.20₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9151.00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9258.00₺

▶Yarım Altın Alış: 18303.00₺

▶Yarım Altın Satış: 18504.00₺

▶Tam Altın Alış: 36.024,56₺

▶Tam Altın Satış: 36862.00₺

▶Ata Altın Alış: 37448.0000₺

▶Ata Altın Satış: 37880.0000₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5107.0500₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5356.2600₺

▶Gümüş Alış: 66.0500₺

▶Gümüş Satış: 69.8630₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Kasım Cumartesi günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.