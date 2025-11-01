Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig CANLI İZLE

Premier Lig'de heyecan, 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde 17. sırada yer alan Fulham, son 4 maçta aldığı mağlubiyet serisine taraftarı önünde son vermek istiyor. Konuk ekip ise bu sezonda galibiyet bulamayarak ligde son sıraya yerleşti. 2 beraberlikle 10. haftaya giren Wolverhampton, ilk galibiyeti için mücadele edecek. Peki Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?