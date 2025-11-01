Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul zamanı!

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulu, 2 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.

Denetim kurulu raporunun okunmasının ve raporların görüşülmesinin ardından 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 arasındaki üç dönem idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı üyelerin oyuna sunulacak.

Toplantıda daha sonra 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi görüşülüp oylanacak.

Ayrıca idari ve mali genel kurulda, eski başkan Hasan Arat hakkında verilen "1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı" görüşülerek kurulun oyuna sunulacak.