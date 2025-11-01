Nottingham Forest - Manchester United maçı yayın bilgisi | Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan dolu şampiyonluk yarışı, 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Nottingham Forest, City Ground'da Manchester United'ı konuk edecek. Sezona umduğu başlangıcı yapamayan ev sahibi ekip, taraftarın desteğine arkasına alarak güçlü rakibi karşısında sürpriz arayacak. Manchester United ise bu maçtan 3 puan alarak adını ilk 5'e yazdırma fırsatını tepmek istemiyor. Peki Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?