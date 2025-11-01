Al Ittihad Jeddah’ın belirgin bir üstünlüğü göze çarpıyor. Ligin zirve adaylarından biri olan Al Ittihad, form grafiği ve kadro kalitesiyle rakibine kıyasla daha avantajlı konumda. Öte yandan Al Khaleej, orta sıralarda yer alıyor ve genellikle savunma ağırlıklı bir oyun sergiliyor. Maç öncesinde takım kadroları, teknik direktörlerin hamleleri ve oyuncu form durumları karşılaşmanın seyrini belirleyecek. Bu mücadele, Suudi Arabistan Pro Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlardan biri olarak öne çıkıyor.

Al Ittihad Jeddah'ın Al Khaleej karşısındaki üstünlüğünü gösteriyor. Ligin zirve adaylarından biri olan Al Ittihad, kadro kalitesi ve tecrübeli oyuncularıyla maça avantajlı başlıyor. Al Khaleej ise orta sıralarda yer alıyor ve son maçlarda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanıyor. Bu mücadelede, teknik direktörlerin maç içi taktik tercihleri ve oyuncu değişiklikleri oyunun ritmini belirleyecek. Al Ittihad'ın tecrübesi, Al Khaleej'in ev sahipliğinde oynayacağı karşılaşmada belirleyici bir faktör olacak. Maç öncesinde takım kadroları, teknik direktörlerin hamleleri ve oyuncu form durumları karşılaşmanın seyrini belirleyecek. Bu mücadele, Suudi Arabistan Pro Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Khaleej - Al Ittihad Jeddah maçı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri, Al Khaleej ile Al Ittihad Jeddah arasında oynanacak. Maç, 1 Kasım 2025 tarihinde Al Khaleej'in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'de yayınlanmıyor. Karşılaşma 17:35 (TSİ) itibarıyla başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Al Khaleej'in muhtemel ilk 11'i: Moris, Hamsal, Al-Khabrani, Schenkeveld, Rebocho, Fernandes, Al-Hawsawi, Kourbelis, Masouras, Fortounis, King

Al Ittihad'ın muhtemel ilk 11'i: Rajkovic, Al-Julaydan, Al-Mousa, Pereira, Mitaj, Kante, Aouar, Fabinho, Diaby, Benzema, Fernandes

AL KHALEEJ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!