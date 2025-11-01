Villarreal - Rayo Vallecano MAÇI CANLI | Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 11. haftasında Villarreal, Rayo Vallecano'yu Estadio de la Ceramica'da ağırlayacak. Copa del Rey'de Ciudad de Lucena'yı 6-0 yenen ev sahibi takım, yüksek motivasyonla sahaya çıkacak. Konuk ekip ise ilk 10 maçından 14 puan toplayarak yerleştiği yedinci sıradan yükseklere tırmanmak için mücadele edecek. Peki Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?