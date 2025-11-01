Trendyol 1. Llig'in 12. haftasında Keçiörengücü, Sarıyer'i konuk ediyor. 15. sıradaki evsahibi yakım, Türkiye Kupası'nda Ercisyes 38 FSK karşısında aldığı farklı galibiyetle moral depolamasının ardından ligde yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. Satıyer ise düşme hattından kurtulmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Keçiörengücü - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sarıyer ise 8 puan ve -5 averajla 17. sırada bulunuyor. Küme hattından çıkmak isteyen Servet Çetin'in öğrencileri, mutlak 3 puan için yarışacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Sarıyer maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. Keçiören Aktepe Stadyumu'ndaki karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayberk Demirbaş'ın düdük çalacağı maçta, Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ile Mehmet Pekmezci üstlenecek.

