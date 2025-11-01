LIVERPOOL - ASTON VILLA İZLE | Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig'in 10. hafta maçlarında Liverpool, Aston Villa'yı konuk ediyor. Ligdeki son maçında Brentford karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Lig Kupası'nda da Crystal Palace'ye yenilen Liverpool, toparlanma sürecine girerek 7. sıradan yukarı zıplamak için sahaya çıkacak. Aston Villa ise rakibinin 1 averaj gerisinde ve 8. sırada yer alıyor. Orta sıralardaki dengeleri değiştirecek heyecan dolu karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Liverpool - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?