Al Nassr, altı maçta altı galibiyetle ligin zirvesinde yer alıyor. Teknik direktör Jorge Jesus, hücum hattında Joao Felix, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Kingsley Coman gibi yıldızlara güveniyor. Savunmada ise disiplinli bir performans sergileyen Riyad ekibi, ligde sadece 2 gol yedi. Konuk ekip Al Fayha, ligde üst sıralara tırmanmak için mücadele edecek ve Al Nassr’ın baskılı oyununu durdurmak zorunda. Al Nassr, hafta ortasında Kral Kupası’nda aldığı 2-1’lik yenilgiden sonra lige odaklanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak. Peki, Al Nassr - Al Fayha maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilir?

Al Nassr - Al Fayha maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hafta ortasında Kral Kupası'nda Al Ittihad'a 2-1 yenilerek elenmesi, takımın momentumuna kısa süreli bir darbe vurdu. Ancak Al Nassr, cumartesi akşamı kendi sahasında lige odaklanarak liderliğini sürdürmek ve ligdeki kusursuz formunu korumak için sahada olacak. Al Fayha ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak ve lideri durdurmaya çalışacak. Peki, Al Nassr - Al Fayha maçı saat kaçta, hangi kanalda? Al Nassr - Al Fayha maçı nasıl izlenir, izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

AL NASSR - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in lideri Al Nassr, cumartesi günü Al-Awwal Park'ta Al Fayha ile karşı karşıya geliyor.

AL NASSR - AL FAYHA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maç, 1 Kasım 2025 tarihinde 20:30 (TSİ)'de başlayacak ve S SPORT PLUS ekranlarından canlı izlenebilecek.

Al-Nassr'ın muhtemel ilk 11'i: Alaqidi, Boushal, Simakan, Martinez, Yahya, Mane, Al-Khaibari, Gabriel, Coman, Ronaldo, Felix

Al Fayha'nın muhtemel ilk 11'i: Mosquera, Bamsaud, Villanueva, Smalling, Al-Baqawi, Jason, Benzia, Semedo, Enad, Sakala, Ganvoula

S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?

