17 Nisan 2020, Cuma

TEKNOLOJİ

Just Cause 4 Reloaded 23 Nisan'a kadar Epic Games'ten ücretsiz indirilebilecek! Just Cause 4 Reloaded sistem gereksinimleri nedir?

Just Cause 4 Reloaded 23 Nisan'a kadar ücretsiz!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Dünyaca ünlü firması her hafta oyun imkanı sunuyor. Epic Games bu hafta 4 Reloaded oyununu bedava indirme fırsatı sunuyor. Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunlarını son olarak bedava indirme fırsatı sunmuştu. Epic Games'in bu hafta sunduğu oyun Just Cause 4 Reloaded'ı Epic Games'in internet sitesinden ücretsiz indirebilirsiniz...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi, ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar evlerinde kendini karantina altına aldılar. Karantina esnasında en çok tercih edilen eylemlerden biri de oynamak. bu ihtiyacınızı en iyi şekilde giderecek. Her hafta ücretsiz oyun hizmeti sunan Epic Games bu hafta 4 Reloaded oyununu ücretsiz imkanı sunuyor..

JUST CAUSE 4 RELOADED NASIL İNDİRİLİR?

Oyunu tanımlarken Epic Games kendi sitesinde, "Aksiyon dolu, açık dünyalı sandbox deneyimine katılarak çeşitli silahlar, taşıtlar ve teçhizatlarla kaos yarat. Wingsuit'ini bağla, tamamen özelleştirilebilen kancanı kuşan ve ortalığı kasıp kavurmaya hazır ol!" ifadelerine yer veriyor. Oyunu indirmek isteyenler ilk olarak Epic Games'in sistemine üye olmalılar. Üye olmak çok basit. Sosyal ağlarınız aracılığı ile tek buton kullanarak üye olabilirsiniz. Ardından karşınıza gelen platformdan oyunu indirebilirsiniz.

JUST CAUSE 4 RELOADED SİSTEM ÖZELLİKLERİ NE?

Minimum

:
Windows 7 Platform Güncellemesi ile Windows 7 SP1 (yalnızca 64 bit sürümleri)
İşlemci:
Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz veya üstü
Bellek:
8 GB RAM
:
NVIDIA GeForce GTX 760 (2 GB VRAM veya üstü) | AMD R9 270 (2 GB VRAM veya üstü)
Depolama:
59 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi:
Windows 10 (yalnızca 64 bit sürümleri)
İşlemci:
Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz | AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz veya eş değeri
Bellek:
16 GB RAM
Ekran Kartı:
NVIDIA GeForce GTX 1070 (6 GB VRAM veya üstü) | AMD Vega 56 (6 GB VRAM veya üstü)
Depolama:
59 GB kullanılabilir alan

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