HUAWEI NOVA 10 serisi Türkiye fiyatları | Huawei Nova 10, Nova 10 Pro ve 10 ES ne kadar olacak?

Akıllı telefon piyasasındaki hakimiyetiyle ülkemizde de oldukça sevilen bir marka halinde gelen Huawei, NOVA 10 serisini geçtiğimiz günlerde tanıttı. Türkiye pazaarına kısmı giriş yapan serinin fiyatları ise şimdiden internete sızdırıldı. Fiyatları hakkında henüz resmi bir açıklama gelmeyen ancak bazı e-ticaret sitelerinde fiyat bilgisi paylaşılan Huawei'nin yeni üyesi NOVA 10 serisi hakkında araştırılan Huawei Nova 10, Nova 10 Pro ve 10 ES ne kadar olacak? sorusunun cevabı haberimizde...

HUAWEI NOVA 10 SERİSİ TÜRKİYE FİYATLARI | Dünyanın en büyük ağ ve telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, Türkiye pazarına yaptığı hızlı girişle oldukça sevilen markalar arasında ilk sıralarda yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde NOVA 10 serisini tanıtarak yakın gelecekte Türkiye pazarında da satışa sunulacağını belirten Huawei yetkililerinin açıklamalarının ardından arama motorlarında Huawei Nova 10, Nova 10 Pro ve 10 ES ne kadar olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte HUAWEI NOVA 10 serisi Türkiye fiyatları...

HUAWEI NOVA 10 SERİSİ TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Huawei, 27 Eylül'de Nova 10 serisi akıllı telefonlarının uluslararası pazarlarda satışa sunulacağının haberini vermişti. Şimdiden ülkemizde satışa çıkan Huawei Nova 10 Türkiye fiyatı 15.000 TL, Nova 10 Pro fiyatı da 17.000 TL olarak listelendi ancak şu anda Nova 10 fiyatlarını listeleyen e-ticaret sitelerinde "Bu ürün şu an satılmamaktadır" mesajı yer alıyor.

HUAWEI NOVA 10 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 piksel, 395ppi, 120Hz, kavisli OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.9 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş

Batarya: 4000 mAh, 66W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 162.2 x 73.9 x 6.9 mm, 168 g

Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, beyaz

Nova 10, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı, 20:9 en boy oranı, 2400x1080 piksel çözünürlük sunan 6.7 inç OLED ekrana sahip. Qualcomm'un Snapdragon 778 işlemcisinden güç alan telefonun üst modeli 12GB RAM 256GB depolama alanı sunuyor. Arkada üçlü kamera kurulumu (50MP ana, 8MP ultra geniş, 2MP makro), önde 60MP selfie kamera gördüğümüz modelde, 4000 mAh batarya bulunuyor. Batarya, 66W hızlı şarj desteği sunuyor. HarmonyOS 2.0 üzerinde çalışan telefon, ekran içi parmak izi sensörüne sahip. Bağlantı noktasında tahmin edeceğiniz üzere 5G desteklemiyor.

HUAWEI NOVA 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.78 inç, 1200x2652 piksel, 429ppi, 120Hz, kavisli OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş, 8MP f/2.2 portre

Batarya: 4500 mAh, 100W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 164.2 x 74.5 x 7.9 mm, 191 g

Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, mor

Huawei Nova 10 Pro, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızını destekleyen 6.78 inç Full HD+ OLED ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 778 işlemciden güç alan telefon, 12GB'a kadar RAM, 256GB'a kadar depolama alanı seçeneği sunuyor. Nova 10 Pro modelinde 100W hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh batarya mevcut. Bu modelde de güvenlik için ekran içi parmak izi okuyucu kullanılmış. Pro model de arkada aynı kamera sistemini (50MP ana, 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü) görüyoruz. Düz modelden farklı olarak önde iki kamera mevcut; 60MP ultra geniş açılı kamerayla birlikte 8MP yakın çekim portre kamera.

HUAWEI NOVA 10 SE ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 90Hz, düz OLED

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 108MP geniş, 8MP ultra geniş, 2MP derinlik

Ön kamera: 16MP

Batarya: 4500 mAh, 66W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 7.39 mm incelik, 184 g

Huawei Nova 10 SE'nin 6.67 inç OLED ekranı, 90Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Selfie çekimler için önde 16MP kamera, arkada 108MP ana, 8MP ultra geniş açı lens, 2MP makro çekimler için kamera barındırıyor. Magic UI ile özelleştirilen Android 12 işletim sistemi ile gelen bu modelde de Google uygulamaları ve servisleri (hizmetleri) çalışmıyor. Telefonun işlemcisi belirtilmedi. 8GB RAM 256GB depolama ile gelen telefonun 4500 mAh bataryası, 66W hızlı şarjı destekliyor.

2022 HUAWEİ NOVA 10 PRO TÜRKİYE'DE NE KADAR?

Huawei Türkiye'nin resmi internet sitesinde herhangi bir fiyat bilgisi verilmiyor. Ancak e-ticaret platformlarından bir tanesi, bu akıllı telefonları listelemeye başladı. e-Ticaret sitesinde Huawei Nova 10 Pro, 16 bin 999 TL, Huawei Nova 10'un fiyatı ise 14 bin 999 TL olarak gösteriliyor. Huawei Türkiye'nin konuyla ilgili açıklaması olması halinde haberimizde yer alacaktır.