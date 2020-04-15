15 Nisan 2020, Çarşamba

TEKNOLOJİ

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo'nun yetenekleri ne? Hangi platformlarda oynanabiliyor?

Overwatch'ın yeni kahramanı Echo şimdi oyunda!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 15.04.2020

Sevilen video oyunu 'ın 32. kahramanı olan artık oyunda! Corona virüsü salgını sebebiyle kendisini karantinaya alan kişilerin büyük bir kısmı video oyunlarıyla vakit geçiriyor. Video oyunlarının oynanma oranlarında büyük bir artış gözlemlenirken, dünyası da sürekli kendisini güncellemeye devam ediyor. Sevilen video oyunlarından Overwatch'ın 32. kahramanı olan Echo artık oyunda. Peki, Echo'nun yetenekleri ne? Oyun hangi platformlardan oynanabiliyor?

Sevilen video oyunu 'ın yeni karakteri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. Echo şu anda , , PS4 ve Nintendo Switch platformlarında oynamaya hazır!

ECHO'NUN YETENEKLERİ NE?

Overwatch'ın yeni karakteri Echo'nun yetenekleri merak konusu oldu. Echo, mevcut duruma hızla adapte olabilen bir karakter olarak göze çarpıyor. Üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapabilir. Yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.
Hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir. Birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verebilir. Hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanabilir. Düştüğü esnada paraşüt gibi süzülebilir.

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