Eylül ayı içerisinde düzenlenecek GeForce Beyond etkinliğinde Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarını tanıtması bekleniyor. GTC 2022'de düzenlenecek lansmanda, GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarının duyurulması planlanıyor.

İŞTE RTX 40 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ

Nvidia, yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarının GeForce Beyond etkinliğinde canlı olarak duyurulacağını resmen açıkladı. 20 Eylül'de düzenlenecek etkinliğin başlama saati ise 18.00 olarak ifade edildi. Canlı yayını izlemek isteyenlerin Twitch veya GeForce Youtube'dan ulaşabileceği kaydedildi.

Etkinlik kapsamında RTX 4070, RTX 4080 VE RTX 4090 ekran kartlarının tanıtılacağı öğrenildi.