Son dönemde pek çok kez gündeme gelen Dall-E, tüm kullanıcılara açıldı. Dall-E ile ilgili detaylar araştırılıyor ve merak ediliyor. Yazılan cümle veya kelimleri görsele dönüştüren Dall-E nasıl kullanılır? Dall-E nedir? Dall-E ücretli mi? İşte detaylar...
DALL-E NEDİR?
DALL-E, 5 Ocak 2021'de OpenAI tarafından piyasa sürülen, metinsel tanımlardan görüntü oluşturan bir yapay zeka programıdır. Adını ünlü ressam Salvador Dali ve WALL-E adlı animasyon robottan almıştır.
DALL-E ÜCRETSİZ Mİ?
OpenAI tarafından üretilen yapay zeka Dall-E ücretsiz olarak tüm kullanıcılara açıldı. Sadece kayıt olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.