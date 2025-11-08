Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İzmir ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52 ve 55. dakikalarda Juan kaydetti.
Göztepe bu sonuçla puanını 22'ye yükseltirken, Kasımpaşa 10 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, 23 Kasım Pazar günü saat 14.30'da Kocaelispor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise aynı gün saat 17.00'de Corendon Alanyaspor deplasmanına konuk olacak.