Beşiktaş Antalya'da kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Mücadelede 2. dakikada Toure sol çaprazdan ceza sahasına girmek isterken defansın müdahalesi sonrası topu önünde bulan Abraham'ın ceza sahası yayına yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekip kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-1

7. dakikada Cengiz Ünder'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı çeldi, ardından top üst direkten döndü.

12. dakikada Abdülkadir Ömür'ün hatasında topu alan Cengiz Ünder pasını bekletmeden Cerny'e aktardı. Cerny'nin ceza sahası içinden yakın direğe vuruşuna meşin yuvarlak dışarı gitti.

27. dakikada Cengiz Ünder'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Djalo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlarla buluştu. 0-2

30. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğin üstünden az farkla dışarı gitti.

32. dakikada Saric'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Paal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Antalyaspor'dan Boli ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin 81. dakikasında Beşiktaş'tan Jota Silva ağları sarsan isim oldu. Bu golle Beşiktaş deplasmanda skoru 3-1 yaptı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş maçın ardından 20 puanla ligde 6. sırada bulunuyor. Antalyaspor ise 13 puanla 12. sırada yer alıyor.