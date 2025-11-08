Tiago Djalo: Paulista ile oynamak...

Beşiktaş'ın Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Tiago Djalo açıklamalarda bulundu.

İŞTE DJALO'NUN SÖZLERİ:

Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız. Gabriel Paulista ile oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. İlk maçtı beraber oynadığımız. Süper Lig'de her maç zor, biz de buna göre davranıyoruz."