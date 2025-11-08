Gönül Dağı 193. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı, TRT1 ekranlarında yayınlanan her bölümüyle milyonları ekran başına kilitliyor. Dizinin merakla beklenen 193. Bölüm fragmanı yayınlandı. Taner, Ramazan ve kasaba halkının yeni maceraları izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 08.11.2025 09:40

Bozkırın kalbinden yükselen sıcak hikayesiyle milyonların gönlünde taht kuran Gönül Dağı, 193. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. TRT1 tarafından yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı, duygusal sahneleriyle izleyicilerden tam not aldı. Fragmanda Taner'in yaşadığı içsel yolculuk ve kasabada ortaya çıkan yeni olaylar, bir sonraki bölüm için merakı artırıyor. Sosyal medyada "Gönül Dağı 193. Bölüm fragmanı izle" ve "TRT1 Gönül Dağı fragmanı yayınlandı mı?" aramaları kısa sürede trend oldu. Peki, TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Gönül Dağı 193. Bölüm fragmanı izleme linki!

GÖNÜL DAĞI 193. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 NASIL İZLENİR?

Türkiye'nin ilk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT 1 televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünler üzerinden izlenebilir. Dijital yayın yaparak internet üzerindeden de izleyicilerle buluşan TRT 1 şifresiz izlenme özelliğiyle sayesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT 1 frekans bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

Gönül Dağı 193. Bölüm fragmanı

TRT 1 NE ZAMAN KURULDU?

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olup, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) aittir. 31 Ocak 1968 tarihinde yayın hayatına başlamıştır ve TRT'nin ilk genel televizyon kanalının adıdır. TRT 1, ilk başlarda siyah-beyaz yayın yaparken, 1986 yılında renkli yayına geçmiştir. Kanal, Türk televizyonculuğunun öncüsü olarak kabul edilir ve yayınları, hem kültürel hem de sosyal açıdan önemli bir etki yaratmıştır.

TRT 1'in yayın politikasında, devletin resmi kurumlarının ve kamu hizmetinin de yansıtıldığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Kanal, genellikle kaliteli ve toplumsal sorumluluk taşıyan içerikler üretmeye çalışmaktadır. Yayınlar, eğitici, kültürel ve toplumsal meselelere duyarlı programlar odaklıdır. Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri geniş bir perspektiften ele alarak, tarafsız bir yayın anlayışı sunmaya özen gösterir.

Kanal, başta Türk dizileri olmak üzere, sinema filmleri, belgeseller, talk-show'lar, yarışmalar ve eğlence programlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmektedir. TRT 1, yıllar içinde Türk televizyon sektörünün gelişimine katkı sağlayan pek çok yapımın adresi olmuştur. Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutan bazı yapımlar, bu kanalda yayınlanmıştır.

TRT 1 DİZİLERİ 2025

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi - 20.00

Mehmed: Fetihler Sultanı Salı - 20.00

Bir Zamanlar İstanbul Cuma - 20.00

Gönül Dağı Cumartesi - 20.00

Teşkilat Pazar - 20.00

Kod Adı Kırlangıç Pazar - 17.30