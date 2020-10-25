Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI

Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor... Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, dev derbiyi kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Başakşehir'e yenilen Karadeniz ekibi ise kritik maçtan 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Maçı CANLI olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor... Sarı-lacivertli ekip, topladığı 11 puanla 2. sırada yer alıyor. Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan bordo-mavililer ise 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta



Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Flavio, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakaeme, Afobe

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

19.00'da başlayan Fenerbahçe - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapıyor.

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