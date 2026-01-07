CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Mert Günok gelişmesi! F.Bahçe'de Mert Günok gelişmesi! 12:51
"Opsiyonun kullanılmasını istiyorum!" "Opsiyonun kullanılmasını istiyorum!" 12:13
"Boey için işler zorlaşabilir!" "Boey için işler zorlaşabilir!" 11:31
Matteo Guendouzi'nin kariyeri ve hayatı! Matteo Guendouzi'nin kariyeri ve hayatı! 11:21
Fenerbahçe transferde anlaşma sağladı! Fenerbahçe transferde anlaşma sağladı! 11:13
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak? Guendouzi gelirken o mu ayrılacak? 09:46
Daha Eski
Süper Lig'in yıldızlarına Aslan kancası! Süper Lig'in yıldızlarına Aslan kancası! 09:19
"Tedesco'nun elinde bir fırsat var!" "Tedesco'nun elinde bir fırsat var!" 08:28
F.Bahçe Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! F.Bahçe Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! 01:14
Beşiktaş'a Sambacı sol bek Beşiktaş'a Sambacı sol bek 01:07
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:04
Nijerya'dan Osimhen için resmi açıklama! Nijerya'dan Osimhen için resmi açıklama! 00:54
Pape Gueye kimdir? Nereli, kaç yaşında?
"Boey için işler zorlaşabilir!"
Nuno Tavares kariyeri ve hayatı...
Süper Loto sonuçları açıklandı! 6 Ocak