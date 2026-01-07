Beşiktaş Lucas Piton transferinde sona yaklaştı! Bobo ve Josef...

Sol beke bir transfer hedefleyen Beşiktaş, Vasco de Gama forması giyen Lucas Piton ile anlaşma sağladı. Brezilyalı futbolcuyu siyah-beyazlıların eski yıldızları Josef ve Bobo ikna etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)