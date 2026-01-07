Beşiktaş'tan Luis Henrique hamlesi! Inter'in kararı...

Beşiktaş'ın transfer listesine dahil ettiği Inter forması giyen Luis Henrique ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı kanat oyuncusuna talip olduğunu bildirdi. İtalyanlar ise, “Bölgesine yeni futbolcu aldıktan sonra görüşebiliriz” yanıtını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Takımın kanat rotasyonuna seviye yükseltecek bir isim dahil etmek isteyen Beşiktaş'ın hedefi Inter'den Luis Henrique... Brezilyalı oyuncu için Serie A takımıyla bir süre önce temasa geçen siyahbeyazlılar, futbolcuya talip olduklarını resmen iletti. İtalyan ekibi, takımın Hollandalı yıldızı Dumfries'ın sakatlığı sonrası Henrique'ye forma vermeye başladı. Bu nedenle pazarlıklar başlamadan önce İnter cephesi, önce Dumfries'in boşluğunu dolduracak yeni bir oyuncu aradıklarını, ancak transfer yaptıktan sonra görüşebileceklerini iletti. Çizme temsilcisi, Beşiktaş'a kapıyı kapatmazken kendilerine kısa süre içinde haber vereceklerini bildirdi.



OYUNCU GELMEYE HAZIR

Sabah'ın haberine göre; siyah-beyazlılar, fırsat transferi olarak gördüğü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Henrique için şimdilik bekleyişe geçti. Kara Kartal'ın önceliği, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği ile renklerine bağlamak. Bu sezon Dumfries sakatlanana kadar çok az şans bulan 24 yaşındaki futbolcu da düzenli olarak 11'de oynayabileceği bir takım istiyor ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Fransa'dan da Lyon'un Henrique ile ilgilendiği aktarıldı.



Inter, yaz döneminde Marsilya'ya 22.8 milyon Euro ödeyerek Luis Henrique'yi kadrosuna katmıştı. Şu ana dek 17 maçta 870 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.