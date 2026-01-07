Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transfer konusunda İtalya ekibi Lazio ile anlaşma sağladı. Sarılacivertliler, transfer bedeli olarak 28+2 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

İki kulüp arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Fransız futbolcunun 11 Ocak Pazar günü oynanacak olan Verona maçının ardından İstanbul'a gelmesi ve resmi işlemlerin başlaması bekleniyor. Fenerbahçe'nin beklentisi ise Guendouzi'yi 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa Finali'ne yetiştirmek.

ALACAĞI MAAŞ

İtalyan basınında yer alan çeşitli haberlere göre Guendouzi'nin Fenerbahçe'den alacağı maaşın yıllık 4.5 milyon euro olması bekleniyor. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza atmaya hazırlandığı aktarıldı.

